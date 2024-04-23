بالتعاون مع مصر وأمريكا.. الأردن ينفذ عملية إنزال مساعدات جوية على غزة

أجرى الأردن، اليوم الثلاثاء، عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ونفذت القوات المسلحة الأردنية سبع عمليات إسقاط جوي لمواقع متعددة في شمال غزة، وقالت إنها ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة من خلال عمليات الإنزال الجوي والقوافل البرية وعبر مطار ماركا في عمان إلى مطار العريش الدولي في مصر.

الأردن ينفذ 87 عملية إسقاط جوي في غزة

ونفذ الأردن 87 عملية إسقاط جوي في غزة وشارك في 209 عمليات إسقاط جوي دولية منذ 7 أكتوبر، بحسب بترا.

وذكرت بترا أن إسقاط المساعدات يوم الثلاثاء تم بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر وألمانيا.

يشار إلى أنه مع انتهاء الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة سي إن إن الأمريكية: "يجب أن يظل التركيز على غزة"، حيث يتجه القطاع نحو المجاعة.

ووجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا للمواطنين في أجزاء من منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومن خلال تحديد عدة مربعات سكنية من خريطته لغزة، يحذر الجيش الإسرائيلي: “أنتم في منطقة قتال خطيرة. وسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة شديدة ضد البنية التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة”.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الإخلاء و"التوجه نحو الملاجئ المعروفة في المجمعين رقم 1770 و1766" في غرب وجنوب المدينة.

وتنتهي الرسالة "والأعذر من أنذر".

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فإنه من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتلقون التحذير، نظرًا للطبيعة المتقطعة للكهرباء والاتصال في شمال غزة.

وتتحدث تقارير الصحفيين في غزة عن قصف مدفعي وغارات جوية في الشمال وتجدد الغارات الجوية على منطقة الزيتون في وسط غزة، حسبما أورده التقرير.