خبير العلاقات الدولية: ارتفاع الإنفاق العسكرى العالمى إلى 7%

قال ماركو مسعد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك زيادات تاريخية في الإنفاق العسكري العالمي ولوحظت منذ عام 2018 خاصة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما تحدث عن منافسة القوى الكبرى بين أمريكا والصين، مؤكدًا أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى ما يقرب من 7%.

وأضاف مسعد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد اتباع هذه السياسة مع المنافسة مع الصين قفز هذا الإنفاق العسكري لما يقرب لـ715 مليار دولار، والصين لاحظت هذا الأمر وزادت من إنفاقها العسكري، فرفعت الصين ما بين 2014 و2018 إنفاقها العسكري.

وأوضح أنه عند الحديث عن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، فالأوروبيون يتابعون ذلك عن كثب، فزادوا من الإنفاق العسكري لهم وتحدث عن حلف شمال الأطلنطي زاد الإنفاق العسكري له بحوالي 4.5% في عام 2018.

وأشار إلى أن الروس زادوا من الإنفاق العسكري لمجابهة الخطر القادم من الناتو، مشيرًا إلى أن هذه العملية المعقدة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين أشعلت حرب الإنفاق العسكري بين القوى العظمى في العالم كله.