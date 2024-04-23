الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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زيادة فرص الاستثمار بشكل ملحوظ.. متحدث "الإسكان" يوضح (فيديو)

المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب

قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، والمتحدث باسم الوزارة، إن بوابة الاستثمار الأجنبي التي تحدث عنها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم تم إنشاؤها من شهر فبراير 2024، مؤكدًا أنه منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا هناك طلبات تسجيل حساب إلكتروني 11300 طلب لفرص استثمار بالدولار لتحويل من الخارج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن من بين هذه الطلبات هناك 1600 على البوابة و4347 طلبًا لـ36 مدينة جديدة، والمميز في الخبر الذي قاله وزير الإسكان اليوم إن مدن الصعيد هي الأعلى في الطلب ومدن الجيل الرابع التي تبنى منذ 8 سنوات حينما توفرت الطرق والمرافق الذكية وشبكة بنية تحتية دعت المستثمر للدخول والبحث عن استثمارات.

وأوضح، أن هناك إقبالًا رهيبًا جدًا على المدن الجديدة، حيث توجد لدينا 3625 شركة تبحث عن فرص استثمارية جديدة، مؤكدًا أن السهولة في الأمر هو أن التحول الرقمي على البوابة سهّل من الأمر.

 

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