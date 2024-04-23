الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة كمال: يجب أن ندرك قيمة سيناء ونتعقل قيمة تحريرها

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه لا بد أن ندرك قيمة سيناء وأن نتعقل قيمة تحريرها، موضحًا أن هناك من ضحى بحياته كي نعيش في أمان.

 وأضاف “كمال”، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع عبر قناة “dmc”، أننا بحاجة إلى أن يكون لدينا كبير جدًا كي نقرأ ونعرف ونتابع ولا أن نكون متابعين فقط للتليفزيون، فيجب أن نكون هاضمين ومدركين لقيمة سيناء ليس فقط من ناحية المصلحة وقت الفسح، بل أن نكون مدركين جيدًا لما حدث لتحرير سيناء من حروب ومفاوضات وسلام وصولًا إلى تحريرها حتى آخر شبر فيها.

وأوضح أنه يجب أن نكون على علم بالأشخاص الذين يرمز لهم النصب التذكاري الجندي المجهول، لأن لهم أكثر من نصب في أنحاء مصر، مؤكدًا أن هؤلاء الناس ضحوا بحياتهم ودمائهم كي نعيش في أمان.

سيناء قيمة سيناء تحرير سيناء حروب سلام مفاوضات النصب التذكاري الجندي المجهول

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