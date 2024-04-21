أسامة كمال عن العقوبات الأمريكية ضد كتيبة "نيتساح يهودا": كلام هزلي

قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك عقوبات أمريكية على 3 كتائب من الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي قال إن فرض عقوبات على كتائب بالجيش سابقة خطيرة وتبعث برسالة خطر في أوقات الحرب.

وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن العقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها أمريكا عقوبات ضد وحدة عسكرية إسرائيلية، متابعًا: "العقوبات ستمنع أفراد الكتيبة من الحصول على أي دعم عسكري أو تدريب من أمريكا".

وعلق أسامة كمال قائلًا: "إيه العقوبات الجامدة دي، بجد حرام عليكم أنا كنت فاكر هيقتلوهم أو يعدموهم لكن يحرموهم من التدريب لا كدا كتير أوي، كلام هزلي".