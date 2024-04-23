أسامة كمال: سيناء تجنى ثمار الأمن والتنمية خلال 10 سنوات

قال الإعلامي أسامة كمال، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بنشر تقرير مطوّل عن ثمار الأمن والتنمية في سيناء خلال الـ10 سنوات الماضية، ونقل عن مجموعة أوكسفورد للعمال التي تحدثت عن مبادرة سياحية كبيرة تابعة لوزارة السياحة تحت مسمى مشروع "التجلي الأعظم لتطوير المواقع في سيناء لجذب السياحة الروحية والترفيهية".

وأضاف كمال، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع عبر قناة dmc، أن الحكومة البريطانية قالت إن مصر قامت بعمل تدابير أمنية حققت نجاحا لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والمناطق السياحية على البحر الأحمر.

وأوضح أن أليساندرو فركسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إن محطة الطاقة الشمسية في مطار شرم الشيخ خطوة لتحقيق مستقبل أكثر خُضرة لمصر، كما شركة أجيليتي قالت إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دليل على جهود مصر كي تكون لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي.

وأكد: تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحدث عن الاستثمارات والمقومات الصناعية الضخمة في سيناء ومدن القناة الاستثمارات الموجهة لمشروعات سيناء ومدن القناة زادت عشر أضعاف، ووصلت إلى 85.8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.9 مليار في 2014.

وتابع: كما أكد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هناك 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية منذ نشأتها في 2018، و180 فرصة صناعية وتم افتتاح 3 مراكز لخدموا المستثمرين تكلفتهم 212.7 مليون جنيه لخدمة 7500 شركة.