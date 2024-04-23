الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"تموين الجيزة": المواطن التمس خفض الأسعار.. وعقوبات رادعة على المخابز غير الملتزمة بالتسعير

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قالت الدكتورة هالة غريب، وكيل وزارة التموين في محافظة الجيزة، إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطن المصري البسيط أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قرارًا بخفض أسعار العيش ووضع تسعيرة، وأمس كان أول يوم لتطبيق هذا القرار وكانت هناك استجابة كبيرة من قبل المخابز من خلال تخفيض أسعار العيش، موضحة أن استجابة المخابز بتخفيض الأسعار بمحافظة الجيزة تصل لـ70%.

وأضافت "غريب"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر قناة “dmc”، أن جميع المواطنين رحبوا بهذا القرار لأنه يقدم لهم الدعم والتخفيف عن كاهل المواطن، وما يحدث يطمئن المواطن المصري بأنه ستكون هناك قرارات رادعة وهناك حملات لضبط الأسعار وإيصال الدعم لمستحقيه، مؤكدة أنه ستكون هناك قرارات رادعة ضد كل من تسول له نفسه سرقة دعم المواطن.

وأوضحت، أنه ما زال هناك جشع من بعض التجار وهى نسبة بسيطة جدًا، موضحة أنه خلال مرورها بالأمس على بعض المخابز في منطقة العجوزة ووجدت تخفيضات في أسعار العيش والفينو أكثر مما قررته وزارة التموين، مشددة على أن هناك جزءًا بسيطًا من المخابز ليس هناك أي استجابة منهم وستكون هناك إجراءات رادعة.

 

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