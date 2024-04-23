ضابط سابق بالجيش الأمريكى: إسرائيل تقوم بمجازر بشرية.. وأسطول الحرية 2 سيُبحر لغزة

قالت آن رايت، ناشطة سلام وضابطة سابقة بالجيش الأمريكي، إنها ستشرف على أسطول الحرية 2 والذي يستعد للإبحار إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، موضحة أنها كانت على أسطول الحرية في عام 2010 وعلى قارب بجانب القارب الذي تعرض للهجوم من قِبل إسرائيل.

وأضافت "رايت"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن إسرائيل تقوم بمجازر بشرية أسفرت عن أكثر من 30 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، وإضافة إلى من هم تحت الركام، والجيش الإسرائيلي يقوم بجريمة وهذا ما يحدث على الأرض في قطاع غزة، موضحة أنهم لم يطلبوا من إسرائيل أي تصريح لتحريك ووصول الأسطول، حيث إن إسرائيل هي القوة المحتلة وتقوم بحصار غير شرعي وغير قانوني على غزة.

وأوضحت، أنه منذ 2008 تم إرسال 35 سفينة ولم يتم طلب أي تصريح من إسرائيل، مشيرة إلى أنه ليس لأي قوات مسلحة أن ترافقهم أو تحميهم ويتم الإبحار بحرية إلى غزة، ولا بد أن يكون لغزة ميناءها ولا يجب أن تسيطر عليها أي قوات، مشددة على أنه عند التحرك من ميناء تركيا سيتم الحصول على ترخيص بالإبحار تجاه غزة.

وأشارت إلى أنهم أعلنوا للمشاركين في الأسطول الذي سيبحر إلى غزة، عن أن يكونوا على أحد أرصفة الميناء يوم الـ26 من أبريل، وتتوقع موافقة الحكومة التركية على المغادرة.