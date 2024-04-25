"القاهرة الإخبارية": أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلى يقتحمون المسجد الأقصى

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الشرطة الإسرائيلية ستفتح أبواب المسجد الأقصى أمام المستوطنين المقتحمين للفترة المسائية بعد إغلاق باب المغاربة أمام المستوطنين في الفترة الصباحية، التي بدأت منذ تمام الساعة السابعة صباحًا وانتهت في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف بتوقيت القدس المحلي.

1128 مستوطنًا اقتحموا باحة المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تحدثت عن اقتحام 1128 مستوطنًا باحة المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، دخلت هذه المجموعات من جهة باب المغاربة بحراسة شرطية مشددة وتلقوا شروحات عما يسمى الهيكل المزعوم أي المسجد الأقصى المبارك، كما أدوا صلوات ورقصات تلمودية واستفزازية في باحات المسجد الأقصى ومن ثم خرجوا من جهة باب السلسلة وهذا المسار الطبيعي وشبه اليومي الذي تقوده جماعات الهيكل المزعوم.

وأوضحت، أن هناك تسهيلًا لوصول المستوطنين المقتحمين باحات المسجد الأقصى، وعرقلة لوصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، متمثلة في تفتيشات وعراقيل ومتاريس حديدية نشرتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند تخوم البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، والتدقيق في هويات الداخلين إلى المسجد الأقصى وفئة الشبان يكون هناك حجز لهوياتهم الشخصية ومطالبتهم بمراجعة مراكز التحقيق لاستلام هذه الهويات.

وأشارت، إلى أنه في ساعات الصباح، منعوا الشبان الفلسطينيين من التواجد في باحات المسجد الأقصى وأجبروا المصلين المتواجدين أصلًا وهم من كبار السن في باحات المسجد الأقصى إلى الدخول إلى المساجد المسقوفة وتحديدًا في المنطقة التي تكون مسار هذه الاقتحامات.

تصعيد في اليوم الثالث من عيد الفصح اليهودي

وأكدت، أن اليوم سيكون هناك تصعيد، ونحن في اليوم الثالث من عيد الفصح اليهودي، وهذه الأعداد غير مسبوقة في هذا العيد وتتشابه في مناسبات دينية سابقة سواء في ما يسمى عيد العُرش اليهودي أو رأس السنة العبرية التي كانت قد سبقت عملية طوفان الأقصى والتي على أساسها كان هناك تحرك من قطاع غزة، لأن الحكومة الإسرائيلية تعي خطورة ما يحدث في المسجد الأقصى وبأن كل التطورات سواء في غزة في الضفة الغربية مربوطة ومرهونة بالأحداث في المسجد الأقصى.

وأشارت، إلى أن شرطة الاحتلال اليوم، قالت إنها ستعزز من تواجدها الشرطي وتحديدًا في ساعات مساء اليوم، وستغلق محاور الطرق الرئيسية والبلدات القريبة تحديدًا من جنوب المسجد الأقصى.