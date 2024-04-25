التجارة البحرية البريطانية: تصاعد دخان من البحر على بعد 15 ميلًا بحريًا جنوب غرب عدن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن قبطانا أبلغ عن سماع دوى قوي وارتطام بالماء وتصاعد دخان من البحر على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

في سياق آخر، نفت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) إصابة أي سفن حربية أو تجارية، تابعة لدول تحالف "حارس الازدهار"؛ جراء الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين في خليج عدن.

وأكدت "سينتكوم" أن السفينة الأمريكية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون من أراضي اليمن على السفن في خليج عدن، يوم الأربعاء.

وأشارت "سينتكوم" إلى أن أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو التحالف، ولا أي من السفن التجارية لم تعلن عن تعرضها لأي إصابات بنتيجة الضربة الصاروخية من قبل الحوثيين.