الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يستهدف خان يونس بالطائرات المسيرة ويدفن الجرحى أحياء

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يدفن الجرحى الفلسطينيين أحياءً في أبشع المشاهد الإجرامية.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات قتل ممنهجة وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس عبر الطائرات المسيرة.

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أساليب إجرامية بحق الفلسطينيين العزل، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية التابعة للدفاع المدني الفلسطيني تعجز في بعض الأحيان عن تجميع جثث الشهداء بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.