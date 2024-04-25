الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بين القصف وانتشار الأمراض.. معاناة مضاعفة للمرأة الفلسطينية خلال حرب غزة

المرأة الفلسطينية
المرأة الفلسطينية

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في فلسطين، إن النساء والفتيات هن الأكثر تأثرًا في الحرب والانعكاسات على صحتهن بشكل أساسي، سواء كانت النفسية أو الجسدية وكل انعكاسات الحرب حتى على المدى الطويل بعد أكثر من 200 يوم من الحرب المستمرة على قطاع غزة، هناك أمراض في الأجهزة التناسلية للنساء واستئصال عدد من الأرحام نتيجة غياب القدرة على النظافة الشخصية وتوفر مياه النظافة الشخصية ونقص شديد في الولادات الآمنة ومتابعة ورعاية النساء الحوامل بجانب سوء التغذية الذي أدى إلى إجهاض عدد كبير جدًا من النساء.

أضافت "النتشة"، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في بداية هذه الحرب منذ أكثر من 6 شهور تحدثنا عن أكثر من 50 ألف امرأة حامل وبحاجة إلى رعاية صحية، فاليوم حتى حصر أعداد النساء الحوامل أصبح صعبًا جدًا مع تنقلهن في مراكز النزوح المتعددة وعدم توفر آليات للإحصاء واضحة وقدرة على الوصول لجميع النساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة بالأخص في الشمال الذين يعانون من مجاعة ويعانون من نقص من الأغذية لفترة طويلة جدًا.

وأوضحت أنه الآن بدأت تتوافر بعض الأغذية بالأسواق في شمال قطاع غزة ولكن غياب هذه الأغذية لفترة طويلة جدًا تسبب بسوء تغذية لعدد من النساء المرضعات والحوامل أدى إلى إجهاض عدد من النساء الحوامل وولادات لأطفال وأجنة ميتة لبعضهن وإيقاف بعضهن عن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن، مؤكدةً أن هذه الانعكسات لم تتوقف فقط على النساء الحوامل والمرضعات وإنما أيضًا حتى على الفتيات المراهقات والنساء نتيجة غياب القدرة على توفر مواد النظافة الشخصية والعناية الشخصية خاصة في فترة الحيض والتي أدت إلى كثير من الأمراض في الأجزاء التناسلية قد تسبب العقم أو سببت العقم لكثير من النساء في المستقبل.

وأكدت أن هذه الحرب لها انعكاسات على صحة النساء، ليس فقط الآن في ذروة الحرب وإنما انعاكسات ستكون بعيدة الأمد في المستقبل على صحتهن الإنجابية وصحتهن الجسدية، إضافة إلى أعداد كبيرة جدًا من النساء اللواتي يزيد عددهن عن عشرة آلاف امرأة استشهدن في هذه الحرب وهذه العملية العسكرية، بالإضافة إلى عدد كبير جدًا من الجريحات بعضهن فقدن أطرافهن أو فقدن أجزاء حيوية من جسدهن ومازلن يعتبرن ضمن الجرحى وكثير من النساء فقدن المعيل الأساسي للأسرة وبعد انتهاء هذه الحرب سيكن هن المعيل الأساسي لأسرهن بعد فقدان أزواجهن أو أبائهن أو عدد من أبنائهن وبالتالي هذه الانعكاسات هى مضاعفة على النساء في هذه الحرب.

القاهرة الإخبارية فلسطين النساء الفتيات قطاع غزة امراض الأجهزة التناسلية استئصال النساء الحوامل المرضعات إجهاض أجنة ميتة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلى يقتحمون المسجد الأقصى

القاهرة الإخبارية: مجلس النواب اللبنانى يقرر التمديد الثالث للبلديات وتأجيل الانتخابات

ماكرون يدعو إلى قرض أوروبى مشترك للاستثمار فى التسليح

الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال يستهدف خان يونس بالطائرات المُسيرة ويدفن الجرحى أحياء

"الاتصالات الفلسطينية": انقطاع شبكة الإنترنت عن مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

ماكرون: على أوروبا أن تظهر أنها ليست تابعة للولايات المتحدة

التجارة البحرية البريطانية: تصاعد دخان من البحر على بعد 15 ميلًا بحريًا جنوب غرب عدن

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

عاجل|الرئيس السيسى: تحرير سيناء كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام