الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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غلق الحرم الإبراهيمى فى وجه المصلين ومنع الفلسطينيين من التجول بالخليل

الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين ومنع المواطنين الفلسطينيين من التجول في مدينة الخليل.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن برك سليمان، جنوب بيت لحم، كانت في مهب الاقتحامات الإسرائيلية لدى المستوطنين وجنود الاحتلال، ومنطقة سبسطية المنطقة الأثرية في مدينة نابلس تم اقتحامها من قبل رعاة المستوطنين، وأيضًا جنود الاحتلال الذين أمّنوا الاقتحامات المتتالية لهذه المنطقة الأثرية.

وأوضحت أن هذه الاقتحامات من قبل المستوطنين أُمّنت فقط للهم، وأغلق المسجد الحرم الإبراهيمي بوجه المصلين الفلسطينيين بحجة الأعياد اليهودية، مؤكدةً أن جنود الاحتلال اعتقلوا العديد من الفلسطينيين وأبلغوا عائلة البرغوثي بتجهيز أنفسهم لهدم منزلهم.

 

القاهرة الإخبارية الحرم الابراهيمي المصلين مدينة الخليل الاحتلال الاقتحامات المستوطنين سبسطية المنطقة الأثرية الأعياد اليهودية

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