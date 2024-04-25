القاهرة الإخبارية: هدوء حذر فى جبهة جنوب لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن هناك هدوءًا حذرًا في جبهة جنوب لبنان بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف سنجاب، اليوم الخيمس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تشهد صعودًا وهبوطًا باستمرار ورغم التوتر والتصعيد غير المسبوق خلال اليومين الماضيين، إلا أن الجبهة اليوم أهدأ من اليومين السابقين، وكانت هناك عدة غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وأوضح أن حزب الله اللبناني لم يعلن تنفيذ أي عمليات في الجنوب حتى الآن وذلك بعد 5 أيام نفذها في الساعات الماضية ردًا على العدوان الإسرائيلي على البلدات اللبنانية في الجنوب، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا أدى إلى سقوط شهيدين من المدنيين وإصابة 6 آخرين.