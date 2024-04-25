الخميس 25 أبريل 2024
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"القاهرة الإخبارية": شاحنات المساعدات إلى غزة لا تنقطع

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إن الحركة دائمة أمام المعبر وعلى مدار الساعة لدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، حيث شهد اليوم دخول قرابة 4 سيارات وقود من الغاز، وسيارتين من السولار، وهذه هي المواد الأساسية التي يحتاجها قطاع غزة، وهذه هي الشحنات التي لا تنقطع على مدار كل يوم للدخول إلى منفذ رفح المصري للدخول إلى غزة.

وأضاف المطعني، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم عبور قرابة 168 شاحنة كبيرة تقل عددًا كبيرًا من المساعدات من منفذ كرم أبوسالم، الذي يبعد عن معبر رفح قرابة 3 كيلومترات لإدخال المواد الأساسية للمعيشة في قطاع غزة، بجانب استقبال عدد كبير من المصابين ومرافقيهم، حيث وصل إلى معبر رفح قرابة 20 مصابا من قطاع غزة يرافقهم 42 مرافقًا للمصابين الذين تواجدوا في هذه النقطة، ويتم استقبالهم عبر سيارات الإسعاف، ثم توزيعهم على المستشفيات سواء العريش أو بئر العبد أو الشيخ زويد.

استقبال المصابين

وأوضح أن الممثلة الخاصة للشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في فلسطين قالت إن مصر تعمل على مدار الساعة لاستقبال عدد كبير من المرافقين، وإن الإصابات التي تراها في الأطفال الفلسطينيين هي إصابات تصل إلى حد الرعب- حسب وصفها- وإن مصر تعمل على قدمٍ وساقٍ لاستقبال عدد كبير أيضًا من المصابين.

وأكد أن هذا يرتبط أيضًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أشار، اليوم خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء، إلى أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وأن مصر تعمل على وقف إطلاق النار.

القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة كرم أبو سالم المصابين الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد تحرير سيناء فلسطين الامم المتحدة

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