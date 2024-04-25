بعد اعتقال طلاب بجامعة جنوب كاليفورنيا.. احتجاجات مؤيدة لفلسطين فى جامعات أمريكية

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تنتقل لجامعات أمريكية بعد اعتقال طلاب بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وأضاف نور الدين، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كرة الثلج تكبر شيئًا فشيئًا وتصبح كرة نار وتخرج من جامعة إلى أخرى، حيث بدأت في جامعة كولومبيا، التي أرجأت إغلاق الخيام إلى يوم الجمعة المقبل؛ رغبة من إدارة الجامعة في تهدئة الأمور، فبالأمس نحو 100 من المتظاهرين تم اعتقالهم من قبل الشرطة، والتي لم تدخل الحرم الجامعي إلا بعد أن سمحت لها إدارة الجامعة بالدخول.

وأوضح، أن تعامل الشرطة مع المتظاهرين داخل الحرم الجامعي بشع، حيث تعاملوا معهم بشكل غير لائق بجامعة نيويورك وكانت هناك اعتقالات في جامعة يل وتكساس وجامعة جنوب كاليفورنيا.