الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحد أبناء سيناء: الرئيس غير وجه أرضنا خلال ثلاث سنوات فقط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال سالم موسى، أحد أبناء قبيلة المزاينة في سيناء، إن أهالي جنوب سيناء مع القوات المسلحة في “خندق واحد” ودائمًا ما يقفون خلف القيادة السياسية في عملية التنمية وحفظ أمن مصر واستقرارها.

وأضاف موسى، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر “نشرة أخبار دي إم سي”، المذاعة عبر قناة “dmc”، أن جنوب سيناء كانت صحراء وأصبحت اليوم في صدارة العالم، وشهدت أمس احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى  تحرير سيناء، وشملت مهرجانات ضخما في الطور وفي دهب.

ووجه سالم موسى، الشكر لأجهزة الأمن على الأمان الذي يتمتع به أهالي جنوب سيناء، مؤكدًا أن البدو والجيش والداخلية كلهم هدفهم واحد.

أشار إلى أن ملف التنمية فيسيناء تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ثلاث سنوات فقط، مستعرضا العديد من الطرق والكباري التي تم إنشائها، إلى جانب التطوير في المدارس وفي المستشفيات، مضيفا: “كنا نحلم أن يكون لدينا مضمار هجن في جنوب سيناء، وأصبح موجودا اليوم وبشكل عالمي في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام”.

 

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