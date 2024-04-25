الخميس 25 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: الحديث فى الداخل الروسى بدأ يكون عن تقسيم أوكرانيا

حسين مشيك مراسل قناة
حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا ترى أن المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى أوكرانيا تطيل أمد الصراع وهي رسائل من قبل الولايات المتحدة إلى روسيا بأن حرب استنزاف روسيا ما زالت تجري على أرض الواقع.

وأضاف مشيك، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تؤكد على مواصلتها للعملية العسكرية، والحديث الروسي يدور حول توسيع المنطقة العازلة في الأراضي الأوكرانية، كما أن روسيا تلمح على سيطرتها على مدن أوكرانية إضافية.

وأوضح أن القيادة الروسية تلمح إلى أنه في المستقبل لن تكون هناك دولة اسمها أوكرانيا بين دولة غربية وشرقية أي أن الغرب الأوكراني يذهب إلى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوكراني يكون ضمن السلطة الروسية.

القاهرة الإخبارية روسيا واشنطن أوكرانيا المساعدات الصراع استنزاف الاراضي الاوكرانية

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