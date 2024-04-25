القاهرة الإخبارية: دخول 38 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح لتلقى العلاج

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن سيارات الإسعاف تعمل بكامل طاقتها، وارتفع عدد المصابين الذين جرى استقبالهم من قطاع غزة إلى 38 مصابا يرافقهم 49 مرافقا.

وأضاف المطعني، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف المصرية الموجودة في معبر رفح المصري تعمل بشكل مباشر من خلال الفرق الطبية المتواجدة والتي تتعامل على الفور وبسرعة مع الحالات الطارئة التي يتم عمل الإسعافات الأولية لها.

وتابع: "بعد ذلك، يتم توزيع الحالات على المستشفيات المحيطة سواء في العريش أو المحافظات المصرية الأخرى وصولا إلى العاصمة القاهرة التي بها حالات تحتاج إلى تدخل جراحي كبير جراء هذه الإصابات الكبيرة".

وواصل: "بالنسبة إلى معبر رفح، فقد شهد منذ الصباح دخول قرابة 4 شاحنات من الغاز وهي شاحنات الوقود، وشاحنتي سولار، ودخلت هذه الشاحنات قطاع غزة مباشرة من معبر رفح المصري".



