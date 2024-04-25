المنتدى الزراعى العربى: التغير المناخى أصبح ظاهرة عالمية مرعبة

قال عوني الكلوب رئيس المنتدى الزراعي العربي، إن العالم يعاني أزمة الغذاء تحديدًا بعد جائحة كورونا وما تبعها الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن أكثر الدول المتضررة من أزمة الغذاء هي الدول العالم الثالث أو الدول الفقيرة أو الدول التي لا تمتلك القرار.

وأضاف عوني، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج مطروح للنقاش، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أوروبا وأمريكا واستراليا وكندا لا تعاني من أزمة الغذاء، نتحدث الآن عن المنطقة العربية، نتحدث عن جزء كبير من إفريقيا، مؤكدًا أن التغير المناخي أيضًا أصبح ظاهرة ليست مطلقة، هي ظاهرة مرعبة وشاهدنا ما حدث منذ أيام في الإمارات وعُمان ما حدث في الإمارات لم يسجل إطلاقًا في السجلات المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حدث في ليبيا، الأمطار الوميضية التي أدت إلى انهيار سد وأخذت مدينة في كاملها، موضحًا أن كل هذه العوامل أثرت على الأمن الغذائي في العالم وتحديدًا المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية عام 1992 اعترفت أنها المسئولة عن التغييرات المناخية في العالم ولم تقدم شيئًا للعالم.

وأوضح أن القمة الـ29 للمناخ التي ستُعقد ي كازاخستان ما زالت تراوح في مكانها لم يحدث هناك تخفيض لإنبيعاث الكربون الغازات الدفئة لم تنخفض، مؤكدًا أن كل الدول التي وقعت لم تلتزم حتى الصندوق الذي أسس لدعم الدول المتضررة، والقمة التي عقدت في إيرلندا قبل سنتين أشارت إلى إن المنطقة العربية ستكون من أكثر مناطق متضررة في التغيير المناخ.

ونوّه إلى أن هناك صندوق أسس في المليارات لم تستفيد المنطقة العربية من هذا الصندوق، ونحن كأمة عربية أو كعرب ماذا فاعلون في هذا الاتجاه، بل يجب أن يكون هناك تحرك عربي تقوده جامعة الدول العربية فالتغيير المناخي لا يمكن أن تواجهه دولة بمفردها يجب أن يكون هناك دول متحدة يجب أن يكون حزمة إجراءات.