"حزب الله" يستهدف ثكنة زبدين فى مزارع شبعا المحتلة بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهدافه ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، محققًا بها إصابة مباشرة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك هدوءًا حذرًا في جبهة جنوب لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تشهد صعودًا وهبوطًا مستمرًا، إلا أن الجبهة اليوم أهدأ من اليومين السابقين، وكانت هناك عدة غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني.