الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

العاهل الأردنى يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلى على رفح

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ويشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد العاهل الأردني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وضرورة حماية المدنيين ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكل الطرق الممكنة واستدامتها.

كما أكد العاهل الأردني، على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. 

القاهرة الإخبارية رفح العاهل الاردني اطلاق النار غزة المنطقة المساعدات الإنسانية قطاع غزة حل الدولتين

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