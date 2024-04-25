العاهل الأردنى يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلى على رفح

حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ويشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد العاهل الأردني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وضرورة حماية المدنيين ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكل الطرق الممكنة واستدامتها.

كما أكد العاهل الأردني، على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.