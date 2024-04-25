تاكنبرج: مساهمة كبيرة من المجتمع الدولي في أزمة الغذاء العالمية الحالية

قال الدكتور ليكس تاكنبرج، كبير المستشارين بمنظمة النهضة، إن هناك مساهمة كبيرة من المجتمع الدولي في هذه أزمة الغذاء العالمية بسبب استمرار النقاشات بشأن التغيرات المناخية ونرى الكثير من الجهود المتنوعة بعقد المؤتمرات، ونحن نتعامل بالطبع بشكل كبير مع أزمة من صنع الإنسان وهي أزمة خطيرة للغاية تلقي بتداعياتها على العالم أجمع.

وأضاف تاكنبرج، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك كثير من المناطق حول العالم التي يستغل فيها الموارد الطبعية بشكل كبير، وأدى هذا إلى كثير من التغيرات المناخية وأدى إلى عقد معاهدة التغير المناخي وعقدت الكثير من المؤتمرات لاحتواء هذه الأزمة، ولكن أيضا لازالت هناك الكثير من الجهود حيث أن هناك دعوة لتوحيد الجهود الاقتصادية وأن يكون هناك منفعة متشاركة للعوائد الاقتصادية بسبب تزايد الشواغل الخاصة بمستقبل كوكب الأرض والشواغل الخاصة بالأجيال الجديدة التي ستعيش في كوكب الأرض في ظل هذه الظروف الراهنة.

وأكد أن المجتمع الدولي مسؤول وأيضًا له كثير من المشاركة من خلال الدول الأعضاء حول العالم في كثير من المعاهدات وعليهم بذل المزيد من الجهود، مشيرًا إلى أنه لسوء الحظ هناك مساهمة من دول الغرب والدول عامة.