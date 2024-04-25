الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل التغير المناخي له دور في أزمة الغذاء العالمية في 2024؟

أزمة الغذاء العالمية
أزمة الغذاء العالمية

قال الدكتور عبد اللطيف الدرويش خبير إدارة الأزمات، إننا لا يجب أن ننسى أن هناك عملية تصحر كبيرة في العالم، وهناك عمليات غير قانونية تحدث في عملية حبس كميات هائلة من المياه كما هي الحالة بين تركيا والعراق وسوريا، حيث تم حبس كميات كبيرة وقد أدت هذه إلى كوارث بسبب أن كون قشرة التربة في تركيا رقيقة وأدت إلى زلازل وهذا أيضًا يؤدي إلى تغييرات مناخية.

وأضاف الدرويش، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما يحدث بين إثيوبيا ومصر من حبس غير شرعي للمياه النيل فهي عمليات تغيير جيمورفولوجي وجيولوجي للتربة ولتركيبة الأرض وجغرافيتها أيضًا، إضافة إلى عمليات التجارب النووية التي تحدث في المحيطات وعمليات دفن النفايات النووية.

وأوضح أن بعض الدول تقوم بالاستحواذ على حبوب الحبوب الأصلية للنباتات ودفنها في مناطق ثلجية مثل آيسلندا، وبالتالي الذي بين يدينا من الحبوب هو حبوب يسمى علميًا معالجة جينيًا ولعب بها جينيًا لأن عمليات الإنتاج تكون أقل تكون لمرة أو مرتين وليست كما هي الحبوب الطبيعية التي خلقها الله والتي يمكن استفادة منها الأجيال بعد أجيال.

وأكد أن هناك عمليات احتكار للغذاء عالميا بما يحدث الآن في العاصفة التربية التي جاءت من إفريقيا إلى اليونان أدت إلى مشاكل أيضا في حالات التنفس هناك حالات وفيات هناك أيضا عمليات تغير في كمية الأمطار درجات الحرارة في المنطقة الأوروبي.

 

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش تصحر المياه كوارث التربة زلازل تغييرات مناخية

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