منظمة الفاو: استمرار الحرب فى غزة سيؤدى لكارثة إنسانية

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد مدير عام منظمة الفاو، إن المنطقة العربية تحديدًا هي منطقة جافة بطبيعتها فهي منطقة الأقل حظًا في المياه منذ عقود وفيها حوالي 8 دول من واقع 10 دول هي الأكثر جفافًا في العالم والأقل في نسبة هطول المطار، وهي أيضًا المنطقة التي تحظى بها عُشر حصة الفرد فيها يصل إلى عُشر متوسط حصة الفرد عالميًا.

وأضاف الواعر، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنطقة العربية منطقة تعج بالجفاف والتغييرات المناخية وآثارها الأخيرة على هطول الأمطار سواء كان هطول الأمطار المباشرة لأننا لدينا كثير من المناطق التي تعتمد مباشرة في الانتاج الغداء على المواسم المطرية وأيضا حتى تلك التي تعتمد على مصبات الأنهار من خارج المنطقة مثل مصر والعراق وسوريا فهي في الواقع تعتمد على مصبات النهار تأتي من مصادر مطارية أخرى أيضًا تتأثر بمواصل هطول الأمطار في دول المنبع.

وأوضح أنه لا يمكن للاستمرار في إنتاج الغذاء بدون توفر الموارد المائية اللازمة، بالإضافة إلى موارد الأرضي، وهذه المنطقة تعتمد بشكل كبير جدًا على استراد الموارد الغداية الأساسية لأن إنتاج الحبوب والغذاء الأساسي يتطلب مساحات شاسعة من الأراضي وكميات هائلة من المياه وكثير من الدول التي لديها بعض الموارد المائية من الأنهار أو المصبات المائية أو الهطول المطري المعتدل تعتمد في أساسها في استهلاكات الحبوب على الاستيراد كبديل للمياه الافتراضي؛ لأن تكلفة المياه عالية جدًا.