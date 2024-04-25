الخارجية الأمريكية: لا نزال نعارض أى عملية عسكرية فى رفح

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أنها لا تزال تعارض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية لا تراعي مخاوفنا الإنسانية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق على الخطط العسكرية الخاصة بشن عملية برية في رفح والجيش ينتظر الإذن لتنفيذها.

ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” صورا عبر الأقمار الصناعية للأيام الأخيرة من بناء رصيف المساعدات الإنسانية من قبل الولايات المتحدة جنوب مدينة غزة.