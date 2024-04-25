الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عصام السقا: تحيّة لكل بيت فى مصر قدم ابنه العسكرى لخدمة بلده

عصام السقا
عصام السقا

 وجّه الفنان عصا السقا، التحية لكل مصري قدم ابنه العسكري لخدمة بلده من القاهرة لأسوان، ومن رفح للسلوم.

وقال عصام السقا، اليوم الخميس، خلال احتفالية عيد تحرير سيناء، نقلتها قناة الحياة: كل بيت جاب راجل زي الشهيد هرم وعلي علي ومحمد المعتز وكامل بطرس وغيرهم كتير اللي كانوا دايما في ظهر وكتف قيادتهم.. وبالمناسبة كان أخواتهم قبل ما يكونوا قيادتهم.

وأكد أن تضحيات الرجال المجندين كانت في كل شبر في سيناء منذ عام 1967 إلى 1973، إلى أن تم تحرير الأرض وتم رفع علم مصر في 25 أبريل 1982.

وتابع: رجالة وقبائل سيناء اللي طولوا عمرهم في ضهر قواتنا المسلحة وشرطتنا ومعاهم إيد بإيد وكتف في كتف حالفين إن بلدنا تكون لينا إحنا.. إحنا وبس حالفين إنهم يحافظوا على أمن واستقرار البلد وإن رجالتنا تكون زي المدفع في وجه أي عدو أو إرهابي شكرًا ليكم ولكل بيت قدم رجالة.

مصر القاهرة الحياة عيد تحرير سيناء سيناء علم مصر

الأكثر قراءة

عودة إمام عاشور والشحات.. قائمة الأهلى لمواجهة مازيمبى

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في عام 2024

حفل تامر حسنى وأنغام بالعاصمة الإدارية فى ذكرى تحرير سيناء

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيوني" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى