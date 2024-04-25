عصام السقا: تحيّة لكل بيت فى مصر قدم ابنه العسكرى لخدمة بلده

وجّه الفنان عصا السقا، التحية لكل مصري قدم ابنه العسكري لخدمة بلده من القاهرة لأسوان، ومن رفح للسلوم.

وقال عصام السقا، اليوم الخميس، خلال احتفالية عيد تحرير سيناء، نقلتها قناة الحياة: كل بيت جاب راجل زي الشهيد هرم وعلي علي ومحمد المعتز وكامل بطرس وغيرهم كتير اللي كانوا دايما في ظهر وكتف قيادتهم.. وبالمناسبة كان أخواتهم قبل ما يكونوا قيادتهم.

وأكد أن تضحيات الرجال المجندين كانت في كل شبر في سيناء منذ عام 1967 إلى 1973، إلى أن تم تحرير الأرض وتم رفع علم مصر في 25 أبريل 1982.

وتابع: رجالة وقبائل سيناء اللي طولوا عمرهم في ضهر قواتنا المسلحة وشرطتنا ومعاهم إيد بإيد وكتف في كتف حالفين إن بلدنا تكون لينا إحنا.. إحنا وبس حالفين إنهم يحافظوا على أمن واستقرار البلد وإن رجالتنا تكون زي المدفع في وجه أي عدو أو إرهابي شكرًا ليكم ولكل بيت قدم رجالة.