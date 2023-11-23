الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"اتحاد المرأة الفلسطينية": نوثق انتهاكات الاحتلال لتقديمها للجنائية الدولية

جرائم الاحتلال الإسرائيلي
جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قالت منى الخليلي، أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إنه بقدر الجرح الذي تسببت فيه هذه الحرب على المرأة الفلسطينية، لكن نحن كنساء فلسطينيات مصرات على المقاومة ومصرات على الدفاع عن أبنائنا الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أضافت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المرأة الفلسطينية، فإننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نعمل على توثيق كافة الحالات، وبدأنا في بعض القصص والتجربة الشخصية لبعض النساء خلال فترة الحرب بتدوينها من أجل تقديمها للمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

القاهرة الإخبارية لقدس الشريف المرأة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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