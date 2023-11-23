الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصدر مصرى مسئول لـ"القاهرة الإخبارية": سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات خلال هدنة غزة

قوافل المساعدات
قوافل المساعدات

أفاد مصدر مصري مسئول لقناة القاهرة الإخبارية بأنه خلال الهدنة سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق قطاع غزة كافة.

وأكد المصدر المسئول لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تعلن مضاعفة كميات المساعجات الإنسانية والسولار، وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سيران الهدنة.

وأوضح أنه سيتم الإفراج عن 13 محتجزًا بقطاع غزة من السيدات والأطفال في الرابعة من عصر غدٍ الجمعة، كما تتضمن الهدنة الإفراج عن 39 طفلاً وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

وأشار المصدر المسئول لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وفقًا لإطلاق النار في شمال وجنوب القطاع، ومصر تدعو جميع الأطراف الالتزام ببنود التهدئة.

ويتم تنفيذ الهدنة الإنسانية بقطاع غزة اعتبارًا من السابعة صباح غدٍ الجمعة بعد الاتفاق على إجراءات التنفيذ، حيث تسلمت مصر قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية، وعددهم 13 مقابل 39 فلسطينيًا، وذلك وفق مصدر مصري مسئول لقناة "القاهرة الإخبارية".

في الجهة المقابلة، قال الرئيس السيسي إن هناك مغالطات روّجت لها بها بعض وسائل الإعلام، بهدف الإساءة لمصر بشأن معبر رفح البري والادعاء بغلقه في وجه الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته باستاد القاهرة مساء الخميس، خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا وأنها كانت تدخل قرابة 500 شاحنة يوميًا لقطاع غزة قبل أزمة 7 أكتوبر الماضي، مشددًا على أن معبر رفح لم يغلق أبدًا، لكن كانت هناك إجراءات أخرى من الجانب الآخر حتى يتم إدخال المساعدات للقطاع.

القاهرة الإخبارية الهدنة المساعدات الإنسانية قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين” معبر رفح

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