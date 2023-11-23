مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية": سيتم الإفراج عن 13 إسرائيليًا مقابل 39 فلسطينيًا

أفاد مصدر مصري مسئول لقناة "القاهرة الإخبارية" بأن المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم هم 13 مقابل 39 فلسطينيًا.

وقال المصدر المصري لـ"القاهرة الإخبارية" إن بدء تنفيذ الهدنة الإنسانية بقطاع غزة سيكون في السابعة صباح الغد الجمعة بعد الاتفاق على إجراءات التنفيذ، حيث تسلمت مصر قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية.

في الوقت ذاته، قال الرئيس السيسي إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، مشيرًا إلى أن الإعلام الخارجي قام بدور ليسيء إلى مصر.

وأضاف في كلمة مع بدء مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين": "مصر لم تغلق المعبر أبدًا ولن تغلقه في وجه المساعدات، ومن حاول الإساءة ليس الإعلام المصري.. ونحن نتكلم بدولة تتعامل بقواعد القانون الدولي".