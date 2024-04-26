الجمعة 26 أبريل 2024
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ناقد فنى: مصر مليئة بالمواهب الجديدة التى تحتاج لاكتشافها

الناقد الفني محمد
الناقد الفني محمد عبد الرحمن

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد عبدالرحمن، إنَّ هناك طفرة في الإنتاج الدرامي، تشهدها الساحة الفنية في مصر، وتنوعًا غير مسبوق بالموسم الرمضاني 2024 بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والتاريخية.

وأضاف "عبدالرحمن" اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أنَّ التنوع بحاجة إلى أعداد كبيرة من الممثلين، ومصر مليئة بالمواهب الجديدة التي تحتاج لاكتشافها، وتراهن على المواهب الشابة والموهبة الفطرية، مشيرًا إلى أن برنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب له وجهان، الأول تقديم وجوه جديدة للسوق الدرامية والسينمائية، والثاني الإنتاج البرامجي الذي يكون ناجحًا بطبيعته.

وأوضح أن برنامج المسابقات واكتشاف المواهب الذي تنتجه الشركة المتحدة وتشرف عليه، من المتوقع أن يلقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، متابعًا: "مش شرط اللي بيتفرج ينتظر مسلسل سيتم عرضه بعد عام لكنه هيستمتع بتجارب الأداء وآراء لجنة التحكيم المكونة من مخرجين وممثلين وتضم العديد من الخبرات بالمجال، لذا سيتابع المشاهد محتوى تليفزيونيًا جاذبًا للانتباه".

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