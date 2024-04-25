أكبر مشروع لاكتشاف المواهب.. طريقة التقديم في تجارب أداء "المتحدة" تمثيل

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن طريقة التقديم لتجارب الأداء في المرحلة الأولى "تمثيل"، ضمن أكبر مشروع لاكتشاف المواهب.

طريقة التقديم

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنه للتقديم في كاستنج "تجارب الأداء" المرحلة الأولى تمثيل التسجيل من هنا، بداية من اليوم الخميس 25 أبريل وحتى 15 مايو.

ويمكن من خلال اللينك السابق يمكن للمتقدم التسجيل وملء الاستمارة وما بها من معلومات حول الاسم والسن والنوع والجنس والطول والوزن ووالبلد والمدينة ووالموهل والمهنة بالإضافة إلى معلومات أخرى عن الموهبة ومعلومات إضافية.

ويستطيع المتقدم ملء الاستمارة كاملة ليكون أحد المرشحین للاشتراك في برنامج تجارب الأداء (casting) الذي سیتم من خلاله اختیار الممثلین لبطولة مسلسل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية وإخراج عمرو سلامة.

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة لنقابة المهن التمثيلية.

وقال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

وأشار "الفقي"، إلى أن تجارب الأداء للمشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكل عناصر العمل الفني.