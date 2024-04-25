الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

اليوم.. "CBC" تبدأ أول حلقات برنامجى "سيرة ومسيرة والهداف"

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الإعلان الترويجى لبرنامج سيرة ومسيرة

تبدأ قناة CBC اليوم عددا من البرامج الجديدة ضمن التطوير المستمر الذي تجريه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها باستمرار ومن بين البرامج الجديد التي تبدأ حلقاتها الأولى اليوم برنامجي "سيرة ومسيرة" و"الهداف".

برنامج سيرة ومسيرة

يستضيف برنامج "سيرة ومسيرة" مع الإعلامية جيرمين شلبي، في أول حلقاته اليوم الخميس في الرابعة والنصف عصرًا، الإذاعي القدير فهمي عمر، ليسرد رحلة العمر من قرية الرئيسية بصعيد مصر وصولًا لرئاسة الإذاعة المصرية ومؤسس إذاعة الشباب والرياضة.
يسرد "عمر" خلال الحلقة كواليس بيان ثورة 23 يوليو، وماذا حدث في انطلاق أولى قوافل المساعدات الإغاثية لفلسطين عقب الثورة، وتغطية أحداث العدوان الثلاثي على بورسعيد، وكيف دخل عالم السينما من خلال فيلم من تأليف الفنان القدير فريد شوقي بمشاركة البطولة مع عبدالمنعم إبراهيم وهدى سلطان.

يتضمن البرنامج حلقات متنوعة مع الشخصيات التي أفنت حياتها لخدمة الوطن في كل القطاعات والمجالات، من خلال إبراز مسيرة رحلة العمر، وسيرتهم بين تلاميذهم ومن تأثروا بهم واتخذوهم قدوة.

يأتي البرنامج في ظل توجهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باستكمال استراتيجيها في الارتقاء بالوعي والمساهمة الفعالة في بناء الشخصية المصرية.

برنامج الهداف

ينطلق برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبدالباسط على قناة  "CBC"، الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس 25 أبريل الجاري.

يستضيف البرنامج في أول حلقاته رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، في حوار خاص يكشف خلاله صبحي عن العديد من الكواليس حول مستقبله مع نادي بيراميدز، ويجيب عن السؤال الأصعب بشأن عودته للأهلي وحقيقة انتقاله للزمالك.

خلال الحوار الحصري يتحدث رمضان صبحي عن لقائه مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وكذلك فرص بيراميدز في منافسة الأهلي والزمالك على لقب الدوري، وتأثير رحيل عبدالله السعيد إلى نادي الزمالك، وعلاقته مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وغيرها من الملفات المهمة والكواليس التي يتحدث عنها رمضان صبحي في ظهوره الأول بعد غياب.

برنامج "الهداف" يُذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من الساعة 12 إلى 1:30 بعد منتصف الليل، يقدمه الإعلامي أحمد عبدالباسط، على قناة CBC، ويتناول البرنامج كل ما يخص الأخبار والقضايا الرياضية بشكل مختلف، ويستضيف نجوم كرة القدم والرياضة المصرية.

قناة cbc الشركة المتحدة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية سيرة ومسيرة برنامج سيرة ومسيرة

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