الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يشيد بمسلسلات "المتحدة": قدمت جيلًا جديدًا من الأطفال

المتحدة
المتحدة

أشادت الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، خلال تقديمهما برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة “cbc”، بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم رمضان 2024.

وقالت الإعلامية منى عبدالغني، إنها شاهدت الكثير من المسلسلات في رمضان، مثل “عتبات البهجة” للفنان يحيى الفخراني، و"إمبراطورية ميم"، الذي شهد منافسة رائعة بين نجومه.

من جانبها، قدمت الإعلامية إيمان عزالدين التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذا الدور المهم في الدراما، كونها تسهم في تعديل المفاهيم والحفاظ على الثقافة والهوية المصرية، والدخول في كل بيت وتقديم منتج محترم يحتوي على قصة وعمل يليق بالمشاهد المصري، وبفضل منصة watch it يستطيع المشاهد استكمال مشاهدة المسلسلات التي لم يستطع مشاهدتها.

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