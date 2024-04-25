الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

إيرادات "شقو" لـ عمرو يوسف ترتفع إلى 53 مليون جنيه

شقو
شقو

واصل الفنان عمرو يوسف، تحقيقه إيرادات مميزة للغاية بفيلم "شقو" خلال الأسبوع الثاني لعرضه في دور العرض منذ إطلاقه ليلة عيد الفطر المبارك وتصدره شباك التذاكر.

إيرادات فيلم "شقو" 

وجمع فيلم "شقو" حتى صباح اليوم إيرادات كلية وصلت إلى 53 مليون جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية، جعلته في مقدمة قائمة أفلام عيد الفطر، متفوقًا عن منافسيه بفارق كبير.

 أبطال فيلم "شقو"

"شقو" من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة يسرا وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ويظهر به العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي.

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران فى الأعضاء البشرية ما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب اتجارهما في الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات وتطلق عليهما الأعيرة النارية، فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

ويعرض فيلم "شقو" ضمن أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، والذي ينافس فيه عدد من الأفلام الجديدة منها فيلم "ع الماشي" للنجم على ربيع، وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للنجم هشام ماجد وهنا الزاهد.

وكان أبطال فيلم "شقو" قد احتفلوا يوم وقفة عيد الفطر بالعرض الخاص للفيلم بإحدى دور العرض السينمائية الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وحضره أبطال الفيلم أبرزهم يسرا وعمرو يوسف ودينا الشربيني وتايسون، كما حضر عدد من نجوم الفن، منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.

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