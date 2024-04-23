مدحت العدل: "المتحدة" ساعدت فى ثراء السوق بالأعمال الدرامية المتنوعة

خاض الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل “عتبات البهجة”، الذي كان سببًا من الأسباب التي ساعدت في عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني، بعد غياب سنوات طويلة عن الدراما، والذي حقق نجاحا كبيرا عبر منصات السوشيال ميديا.

وأشاد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بالأعمال الفنية التي قدّمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، تحديدًا في الموسم الرمضاني 2024، التي كانت مليئة بالتنوع والاختلاف، ولذا يمكن وصف هذا الموسم الدرامي بالاستثنائي، لافتًا إلى أن هذا التنوّع الكبير والضخم ينبئ بأن هذا العام فنيًا سيكون مبشرا للغاية.

وتابع العدل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت تنوّعا كبيرا وأسهمت في موسم درامي استثنائي، ما بين الأعمال الكوميدية والتاريخية والأكشن والشعبي وأعمال عن فلسطين "مليحة"، وكل هذا أسهم في ضبط إيقاع الدراما.

وأضاف: “المتحدة بالتعاون مع شركة العدل جروب، سهلوا كل الأمور لتذليل العقبات أمام صنّاع وأبطال مسلسل عتبات البهجة، لرسم الصورة، كما عملت عليه الورشة التي كتبت العمل الفني، وأسهمت في تجسيد الإبداع الفني على أرض الواقع، ونحن دائمًا نثق فيما تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

وأشار إلى أن "المتحدة" لديها رؤية لضبط إيقاع أهم صناعة وهي الفن، وكل هذا تسبب في انفراجة في الفكر، ويمكن وصف هذه الخطوة بالقيّمة، وتوضح قيمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإدراكها جيدًا ما تفعله، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساعدت في ثراء السوق بالأعمال الدرامية المتنوعة.



صنّاع وأبطال مسلسل "عتبات البهجة"

شارك في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" أمام النجم يحيى الفخراني، نخبة كبيرة من الفنانين، منهم جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، خالد شباط، وفاء صادق، مصطفى عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، علاء زينهم، علاء مرسي، بسنت أحمد أبوباشا، محسن منصور، حازم إيهاب، مراد فكري، صادق بوسي الشامي، محمود فايز، حمادة حسني، ليلى عزالعرب، محمد البكري، هشام إسماعيل، يوسف عثمان، والمسلسل مقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار مدحت العدل، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد الكمار، ومسلسل "عتبات البهجة" من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.