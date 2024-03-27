الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

علاء مرسى: دورى مختلف فى "عتبات البهجة".. والتمثيل أمام يحيى الفخرانى شرف

الفنان علاء مرسي
الفنان علاء مرسي

قال الفنان علاء مرسي إنه قضى حياته في التليفزيون المصري، خصوصًا الأعمال الرمضانية، متابعًا: "بتفائل جدًا لأن الأعمال الرمضانية تضيف لي الكثير".

وأضاف "مرسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "تشرفت جدًا هذا العام بالعمل مع نجوم مهمة وأجيال مختلفة، اشتغلت في مسلسل عتبات البهجة مع الأستاذ الكبير يحيى الفخراني وده كنز كبير وحلم لأي فنان يقف أمامه لو مشهد واحد".

وتابع: "فرصة عظيمة مع الدكتور يحيى وأتاح لي ملك الدراما مجدي أبو عميرة والكاتب الكبير مدحت العدل، والعمل مع باقي أفراد العمل، وتشرفت بالعمل معهم".

وأكد أن شخصيته في مسلسل "عتبات البهجة" تعتبر جديدة عليه، قائلًا: "عملت معادلة بين الشخصية الطبية وشخصية محايدة بداخلها صراعات الحب الرومانسي لزوجته وإزاي هو عاوز يفرحها، وكانت من عتبات البهجة الموجودة في المسلسل".

واستكمل: "أيضًا مشاركتي في مسلسل فراولة مهمة جدًا مع جيل مختلف، ونيللي كريم ممثلة أكثر من رائعة".

علاء مرسي مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة يحيي الفخرانى التاسعة

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