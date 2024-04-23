صعيدى فى الجامعة الأمريكية 2.. مدحت العدل يكشف لـ"الدستور" أعماله السينمائية المقبلة

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن أعماله الفنية المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "عتبات البهجة"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وأعاد الفنان يحيى الفخراني لعالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة، ونال العمل نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم ع الزيرو، أعمل حاليًا على فيلم النفق، وصعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني منه، وماذا حدث في المجتمع وكيف يتلاقي الأبطال بعد ٢٥ سنة، وحاليًا نعمل عليه حتى يتم تصويره والعمل فيه بعد الانتهاء من كتابته".

صنّاع وأبطال مسلسل "عتبات البهجة"

شارك في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" أمام النجم يحيى الفخراني، نخبة كبيرة من الفنانين منهم جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، خالد شباط، وفاء صادق، مصطفى عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، علاء زينهم، علاء مرسي، بسنت أحمد أبوباشا، محسن منصور، حازم إيهاب، مراد فكري، صادق بوسي الشامي، محمود فايز، حمادة حسني، ليلى عزالعرب، محمد البكري، هشام إسماعيل، يوسف عثمان، والمسلسل مقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار مدحت العدل، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد الكمار، ومسلسل "عتبات البهجة" من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تجدر الإشارة إلى أن قصة مسلسل عتبات البهجة تدور حول "بهجت الأنصاري"، الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، حيث توفيت زوجته وتركته للوحدة، التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "يوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة"، وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.