الشاعر والكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل في ضيافة "الدستور"

استضافت جريدة وموقع الدستور، مساء اليوم الأربعاء، الشاعر والكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيي الفخراني، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة جومانا مراد، والذي يعرض حاليًا عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من إنتاج شركة العدل جروب.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

وتحمل الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني العديد من الأحداث المثيرة والتشويقية، حيث انتهت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، حيث قرر وكيل النيابة بتجديد حبس بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني ونعناعة التي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي الوقت ذاته يصل عرفان الذي يقوم بدوره صلاح عبد الله ومعه مايكل الشاهد الوحيد لإخراج بهجت الأنصاري من حبسه ومن تهمة بيع خطوط الهواتف بدون عقود.

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 4

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة، DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

الدكتور مدحت العدل

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.