الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ندى بسيوني: الخيانة ساعدتني في قرار الإنفصال عن زوجي

ندى بسيوني
ندى بسيوني

تحدثت الفنانة ندى بسيوني، عن تجربتها في الزواج، مؤكدة أن الخيانة ساعدتها على اتخاذ قرارالانفصال، مشيرة إلى أن بعض الأمور تحتاج لدفعة لأخذ القرار.


وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا "، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن الخيانة طابع لدى بعض الرجال والنساء أيضا مشيرة إلى أن الصدمات تأتي دائما من الناس القريبة ولكن البعيد لن يشكل صدمة.

يجب أن يكون الإنسان واضحًا

وتابعت، أنها ترى أن الخيانة تربية والإنسان عندما يتربى على الوضوح، فإنه يخبر الطرف الآخر بأنه غير سعيد، وأنه لا يستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، ويكون هناك وضوح بينهما.

ورفضت خلال الحلقة الكشف عن تفاصيل قصتها، مؤكدة أنها حالة خاصة، ولا يجوز لها أن تتحدث عنها.

ندى بسيوني الزواج الخيانة قرار الانفصال الفنانة ندى بسيوني

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