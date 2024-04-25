الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ضمن رحلة استمرت 17 ساعة.. "زووم إفريقيا" يواصل حلقته الخاصة عن جامبيا

برنامج زووم أفريقيا
برنامج زووم أفريقيا

يقدم  برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC"  من تقديم الإعلامية سالي عاطف، اليوم الخميس الجزء الثاني من حلقتها الخاصة من دولة جامبيا، ضمن رحلة استمرت ١٧ ساعة.

قصة إنشاء المتحف الوطني بجامبيا

يكشف مامادو صلاح، مدير المتحف الوطني بجامبيا، خلال الحلقة قصة وتاريخ إنشاء المتحف.

وفي جولة خاصة داخل حديقة القرود يكشف مامو، مرشد الحديقة عن تعدد أنواع القرود وحياتهم.

عن أشهى المأكولات في جامبيا أجرت الإعلامية سالي عاطف، لقاء مع ساكو زيمبا، شيف، ليكشف عن الطعام الأشهر في جامبيا.

كما تجري سالي عاطف لقاء خاصًا مع حاتم رسلان، سفير دولة جامبيا، ودعوته لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في إفريقيا.

تسليط الضوء على المحميات الطبيعية بجامبيا وفتح فرص استثمار

وكانت الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC" قدمت الخميس الماضي الجزء الأولى من الحلقة الخاصة من دولة جامبيا، لتسليط الضوء على المحميات الطبيعية بها وفتح فرص استثمار.

وأجرت سالي عاطف جولة داخل بحيرة كاشيكالي بعاصمة جامبيا بانجول، وسط العشرات من التماسيح والحيوانات المفترسة.

كما كشف الرئيس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي بجامبيا، عن تفاصيل خاصة بشأن مؤتمر القمة الإسلامية في غامبيا المقرر عقده في شهر مايو المقبل.

كذلك أجرت "عاطف" جولة خاصة داخل المركز الطبي المصري في جامبيا، فيما يتحدث الأطباء المصريون عن التخصصات المتاحة في المركز وفترة عملهم في جامبيا 
 يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

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