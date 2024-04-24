الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

فرصة للمواهب الفنية.. "المتحدة" تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة

عمرو الفقي الرئيس
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة لنقابة المهن التمثيلية.

وقال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

عرض تجارب الأداء لاكتشاف المواهب في برنامج  تليفزيوني

وأكد «الفقي» أن تجارب الأداء للسادة المشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج  تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكافة عناصر العمل الفني.

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