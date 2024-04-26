الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لتفادى مخاطر ارتفاع الحرارة.. استشارى تغذية توصى بشرب المياه والسوائل الشفافة

شرب المياه
شرب المياه

قالت هبة عبداللطيف، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام، إن الجسم في حالة من التوازن المستمر ويحاول دائمًا إصلاح نفسه بنفسه ولا بد أن نمده بما يساعده على ذلك لعمل توازن، مثل المياه، والأملاح، والسوائل، وبعض الأطعمة التي تساعد على الاحتفاظ بالمياه والأملاح ومعدل الحرارة داخل الجسم.

وأضافت عبداللطيف، اليوم، خلال لقاء لها ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن الأشخاص معرضون للإنهاك الحراري والإصابة بضربات الشمس خلال فصل الصيف حتى داخل منازلهم، مشيرةً إلى أن كبار السن والأطفال ذهبوا للمستشفيات خلال أحد السنوات التي اتصف صيفها بارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأوصت استشاري التغذية العلاجية، بضرورة الإكثار من شرب المياه والتحذير من الإفراط في تناول بعض السوائل ظنًا من البعض أنها بديل للمياه مثل المشروبات الغازية والعصائر، موضحة أن السوائل الشفافة هي الوحيدة البديلة لشرب الماء.

وأشارت إلى أن إحساس العطش هو أول درجة من درجات الجفاف، قائلة: "لو عطشت يبقى دي أول درجة من درجات الجفاف ولو بتشرب من غير عطش يبقى مفيش جفاف ويجب أن نجعل شرب المياه عادة ولا ننتظر العطش مينفعش تفضل تشرب بكميات كبيرة لما تكون عطشان ولكن ترتشف المياه على مرور اليوم".

وعددت استشاري التغذية العلاجية، مخاطر ارتفاع الحرارة والتعرض لضربات الشمس، من الإنهاك والإعياء والتعب الشديد الذي قد يصل إنسان إلى تغيرات واضطراب في درجة الوعي وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة، إضافة إلى تحذيرها من تناول المسبكات والموالح والأطعمة الحارة لأنها تعمل على رفع درجة حرارة الجسم.

ووجهت نصيحة لكل منزل به كبار في السن، قائلة: "لو في حد عنده شخص مسن في البيت نقول لهم مراكز العطش في المخ بتبقى مش فعالة قوي ومش بيحسوا بالعطش وعلينا نخليهم يشربوا مياه كتير وبتبقى حركتهم ثقيلة وبيخافوا من شرب المياه الكتير عشان دخول الحمام كتير، ولو حد مش بيحب يشرب ميه يعملها بشرائح ليمون أو نعناع أو يضاف لها أي سوائل شفافة".

DMC 8 الصبح التوازن المياه الحرارة درجات الحرارة العطش الجفاف ضربات الشمس فصل الصيف

مواد متعلقة

وزير الأعمال والصناعة الإيطالى: يمكن تقديم الخبرات الإيطالية لمصر لتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة

عصام السقا: تحيّة لكل بيت فى مصر قدم ابنه العسكرى لخدمة بلده

أسامة السعيد: مصر استخدمت أدوات سياسية ودبلوماسية لإفشال مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

باحث سياسى: مصر واجهت التهجير القسرى جنبًا إلى جنب مع فلسطين

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوافق على مبادرة جديدة لإنشاء محور لوجستى بحرى فى غزة

خبير اقتصادى: تجميد الأصول الروسية يعرض صناعات منطقة اليورو للخطر

ما توابع إقرار الكونجرس قانون مصادرة الأصول الروسية.. خبير أسواق المال الأمريكية يجيب

"القاهرة الإخبارية" ترصد: محاولات إسرائيلية متكررة لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

الأكثر قراءة

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| موقف حسين الشحات وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلى أمام مازيمبى

مقتل ربة منزل فى مشاجرة بسبب "حد الأرض" فى أبوتيج

نجاح جراحة تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية فى بنى سويف

جامعة قناة السويس تستعد للمؤتمر الطلابى السادس للبحوث الطلابية والإبداع

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى