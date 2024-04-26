القاهرة الإخبارية: إسرائيل تقع فى فخ حزب الله بكمينٍ محكم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الساعات الماضية، كانت أهدأ من الأيام السابقة في الجنوب اللبناني، ولكنها شهدت عمليات نوعية سواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إذ نفذ غارات جوية لعدة مناطق فيها الجنوب اللبناني، وعمليات نفذها حزب الله باتجاه أهدف عسكرية إسرائيلية.

وأضاف سنجاب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه على مدر يوم أمس نفذ حزب الله خمس عمليات فقط وهي من المعدلات القليلة في يوم واحد لعمليات حزب الله منها عمليتان تقليديتان وثلاث عمليات نوعية في العمليات النوعية تركزت في استهداف منطقة ومستعمرة إسرائيلية بصواريخ ومسيرات موجهة أحداثت إصابات بالغة في هذه المنطقة.

كمائن حزب الله

وأكد أنه كان هناك كمين محكم كما وصفه حزب الله في بيانه لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة رويسات العلم إذ أعد حزب الله الكمين واستخدم فيه الأسلحة الصاروخية وأيضًا الأسلحة الموجهة، بالإضافة إلى القذاف المدفعية تجاه وحدة عسكرية تحركت لنحو الكمين الذي أعدّه حزب الله في هذه المنطقة التي تقع فيها القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

وأوضح أنه وفقًا لبيان حزب الله فإنه أحدث إصابات بالغة وأسقط عناصر هذه الوحدة بين قتيل وجريح بالقرب من مستعمرة رويسات العالم، وبالقرب من إحدى المستعمرات في القطاع الأوسط في الجنوب اللبناني، تم أيضًا إعداد كمين وهو موقع المالكية تم إعداد كمين لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم إطلاق الأعيرة النارية والأسلحة الصاروخية والأسلحة المدفعية، ما أسقط عناصر هذه القوة قبل وصولها إلى الموقع العسكري بين قتيل وجريح، وبالتالي هي عمليات نوعية نفذها حزب الله على مدار الساعات الماضية ولكن حتى الآن لا توجد عمليات لهذا اليوم.