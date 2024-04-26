الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": طلاب أمريكا ينتفضون ضد سياسات بلادهم دعمًا لفلسطين

ياسر نور الدين
ياسر نور الدين

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن عدد المظاهرات الطلابية زاد كثيرًا عما بدأت بثلاث جامعات أولها كلومبيا ونيويورك وكذلك جامعة ييل، ووصل العدد إلى أكثر من أربعين جامعة، مشيرًا إلى أن آخر هذه الجامعات هي جامعة جورج تاون وكذلك جامعة جورج واشنطن.

وأضاف نور الدين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المطالب معروفة من البداية عندما كان هؤلاء الطلاب يسيرون في المظاهرات ولكن في الشوارع، وهي وقف لإطلاق النار وكف الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم المساعدات المالية والأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى المطالب الخاصة لكل جامعة هي أن تكف الجامعة عن تقديم الاستثمارات مع الكيان الإسرائيلي.

وأوضح، أن المظاهرات لم تكن في الجامعات لكن أيضا المدرسة الثانوية جاكسون ريد في العاصمة واشنطن هي الأخرى تقدم الطلاب منذ يومين تقريبًا برفع قضية لممارسة الحقوق العادية بالنسبة لهم والتعبير عن غضبهم خلال هذه القضية. 

مأزق البيت الأبيض

وأكد أن البيت الأبيض الآن في مأزق كبير خاصة مع انتشار هذه الظاهرة في الجامعات الأمريكية تنصل البيت الأبيض من مسألة تضييق الخناق وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبيير بأن الرئيس بايدن هو مع حرية الرأي ومع حرية التعبير. 

وتابع: "أما جامعة كولومبيا هنا في ولاية نيويورك والذي والتي قضينا فيها بالأمس كاميرا القاهرة الإخبارية قرابة نصف يوم كان هناك تجمع كبير ونصب للخيام والطلاب لا يريدون أن يقوموا بالذهاب إلى منازلهم إلا بتحقيق المطالب المشروعة كما وصفوها".

ولفت إلى أن إدارة جامعة كولومبيا أمهلت الطلاب حتى بداية يوم الجمعة أي اليوم، وكانت شرطة نيويورك قد ذهبت منذ يومين واقتادت حوالي 100 من الطلاب للاعتقال وهذا ما جعل هناك حنق كبير من المؤسسات الحقوقية من الطلاب.

وأكد أن التلويح بالحرس الوطني للذهاب إلى جامعة كولومبيا وباقي الجامعات هو أيضًا ما أغضب الطلاب في جامعة كولومبيا وباقي الجامعات الأمريكية، موضحًا أنه بانتهاء اليوم من المتوقع أن يزيد عدد الجامعات إلى حوالي 45 جامعة تنضم لهذا الأمر.

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