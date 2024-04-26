أسفل الطائرات "الزنانة".. "القاهرة الإخبارية" ترصد مناطق القصف على غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة داخل أجواء قطاع غزة ويسميها أهالي القطاع بـ"الزنانة"، على حد وصفهم، وهي طائرات استطلاع لا تفارق الأجواء الغزاوية بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة التي تشن غارات بشكل متواصل على أنحاء واسعة من القطاع.

أضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن آخر الغارات الإسرائيلية التي تم شنها على القطاع كانت باتجاه حي الزيتون في الشرق، بالإضافة إلى 3 غارات أخرى شنتها باتجاه منزل سكني في شارع الوحدة بحي الرمال بوسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة".

وأوضح، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة بمدينة الزهراء بالأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، لا تزال تقوم بإطلاق زائف وتفجير المنازل السكنية للمواطنين الفلسطينيين، ناهيك عن إطلاق النيران صوب مزارع فلسطيني كان يتواجد بأرضه في محيط مدينة الزهراء حينما أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النيران.