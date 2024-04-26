القاهرة الإخبارية: جهود مصرية متواصلة لإدخال المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الأخبارية"، إن حركة العبور من معبر رفح ما زالت مستمرة، ودخل اليوم من المعبر 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار وهذا هو المشهد المعتاد يوميا في معبر رفح بدخول شاحنات الوقود.

وأضاف المطعني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الأخبارية"، أنه من الأول من أبريل حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها عن إجمالي عدد شاحنات الوقود التي دخلت عبر معبر رفح قدرت بنحو 141 شاحنة وقود من الغاز والسولار التي يحتاجها قطاع غزة بشبه يومي لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بمختلف المستشفيات والأشياء الضرورية.

وأوضح، أنه بالنسبة لعدد شاحنات المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم 132 شاحنة محملة بمختلف المواد الغذائية، وإجمالي عدد شاحنات المساعدات الغذائية التي وصلت حتى هذه اللحظة منذ الأول من أبريل وحتى الآن وصلت إلى 4265 شاحنة، سواء من المساعدات التي تأتي عبر الجهود المصرية الذاتية أو كذلك عبر المساعدات الدولية التي جاءت.

وتابع: ولكن بنظرة سريعة عن حجم المساعدات المصرية تخطت نسبة 80% من إجمالي المساعدات التي أتت عبر دول العالم وذلك عبر مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وذلك بناء على توجيهات من السلطات المصرية التي وجهت بدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة تحديدًا للأزمة التي يمرون بها عبر حرب الإبادة الكاملة التي تمارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار، إلى أن معبر رفح استقبل اليوم 6 مصابين و10 مرافقين، والعدد الإجمالي منذ بداية شهر أبريل بلغ نحو 875 مصابا.