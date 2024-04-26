الجمعة 26 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: برسائل روسية مستعدون لأى مواجهة عسكرية

حسين مشيك
حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن ملخص ما صرح به وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال مشاركته في قمة شنجهاي في كزاخستان أكد أن بلاده لا تريد مواجهة الناتو أو الصدام العسكري مع الناتو، على الرغم من أن الحلف يمول ويسخر ما لديه من قدرات عسكرية إلى القوات الأوكرانية لمواجهة روسيا، إلا أن موسكو لا تريد هذه المواجهة.

وأضاف مشيك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تحدث عن أن بلاده تطمح لتشكيل عالم متعدد الأقطاب ولعل قمة شنجهاي هي دليل على أن هذا العالم بدأت ملامحه تتشكل بعد العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى تلميحه للتخوف الروسي من مواصلة القوات الأوكرانية استهداف محطة زاباروجيا النووية والكارثة التي يمكن أن تحدثها هذه الهجمات التي تقوم بها القوات الأوكرانية.

وأكد أن ما تريده موسكو الآن ليس المواجهة العسكرية مع الناتو، لأن القيادة الروسية تعلم جيدًا الحجم العسكري والقدرة العسكرية التي يتمتع بها حلف الناتو، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أقوى جيوش في العالم إن لم تكن هى الجيش الأول في العالم، لكن موسكو دائمًا ما تتحدث عن أنها مستعدة لأي مواجهة عسكرية وأن الأسلحة الروسية تتفوق على الأسلحة الغربية.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين الناتو الصدام العسكري موسكو

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