الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هيئة البث الإسرائيلية: تأييد أمنى وسياسى للاقتراح المصرى بشأن غزة.. ونتنياهو لا يوافق

غزة
غزة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة،  لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يوافق عليه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكد عضو في الكابينت الأمني والسياسي لوسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة بتاتًا ويضع عراقيل أمامها.

كما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب المصري يحاول فعل ما لا يصدق؛ من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل.

القاهرة الإخبارية هيئة البث الإسرائيلية الاقتراح المصري غزة نتنياهو

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