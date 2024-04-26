الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير: حلف الناتو منظمة دفاعية فقط

حلف الناتو
حلف الناتو

قال هارلي ليبمان الخبير في السياسات الخارجية، إنه يجب على الجميع أن يفهم أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو منظمة دفاعية وليست منظمة توسعية لا يوجد أي تدريب أو أي استراتيجية أو أي قيم لخوض حروب هجومية، ولا بدأ من أن ندرك هذا.

وأضاف ليبمان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “10 داونينج ستريت”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التحدي هو في حال ما تعرض دولة عضو في حلف الناتو لهجوم فإن المادة الخامسة من مقرر حلف شمال الأطلسي أو وثيقة تأسيس حلف شمال الأطلسي تنص على أنه في حال تعرض أي دولة عضو لهجوم فإن على باقي الدول الأعضاء أن تدافع عن تلك الدولة.

وأوضح أن حلف الناتو كان في طريقه إلى التفتت والاضمحلال ونحن نتذكر بأن الرئيس الفرنسي قال بأن حلف الناتو ميست دماغيًا، ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل الدول الغربية تدرك الخطر.

القاهرة الإخبارية 10 داونينج ستريت الناتو منظمة توسعية حروب هجومية

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