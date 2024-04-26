خبير: حلف الناتو منظمة دفاعية فقط

قال هارلي ليبمان الخبير في السياسات الخارجية، إنه يجب على الجميع أن يفهم أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو منظمة دفاعية وليست منظمة توسعية لا يوجد أي تدريب أو أي استراتيجية أو أي قيم لخوض حروب هجومية، ولا بدأ من أن ندرك هذا.

وأضاف ليبمان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “10 داونينج ستريت”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التحدي هو في حال ما تعرض دولة عضو في حلف الناتو لهجوم فإن المادة الخامسة من مقرر حلف شمال الأطلسي أو وثيقة تأسيس حلف شمال الأطلسي تنص على أنه في حال تعرض أي دولة عضو لهجوم فإن على باقي الدول الأعضاء أن تدافع عن تلك الدولة.

وأوضح أن حلف الناتو كان في طريقه إلى التفتت والاضمحلال ونحن نتذكر بأن الرئيس الفرنسي قال بأن حلف الناتو ميست دماغيًا، ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل الدول الغربية تدرك الخطر.